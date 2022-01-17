Çanakkale’de 26 tüfek ve sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 çeşitli çap ve uzunlukta tüfek, 10 litre sahte viski, 1 litre sahte rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ezine ilçesi Pınarbaşı köyünde bir adrese baskın yaptı. Operasyonda, 26 çeşitli çap ve uzunlukta tüfek, fişek dolum aparatı, 118 el yapımı fişek, 17 viski yapımında kullanılan kit, 3 litre rakı yapımında kullanılan anason yağı, 10 litre sahte viski, 1 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. DHA

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