Çanakkale’de feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada’dan saat 14.00 ve Geyikli’den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada’dan saat 18.00, Geyikli’den ise saat 19.00 seferleri ise gün içinde belli olacak.

GÖKÇEADA’YA BAZI SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada’dan planlanan saat 18.00, Kabatepe’den ise saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. DHA

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