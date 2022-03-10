Abone Ol

Çanakkale’de feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri, bugün fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yayınlanma: 10:56 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çanakkale’de feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada’dan saat 14.00 ve Geyikli’den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada’dan saat 18.00, Geyikli’den ise saat 19.00 seferleri ise gün içinde belli olacak.

GÖKÇEADA’YA BAZI SEFERLER DE İPTAL 

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz nedeniyle Gökçeada’dan planlanan saat 18.00, Kabatepe’den ise saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.  DHA

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi İlginizi Çekebilir BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bozcaada Çanakkale feribot Gökçeada Meteoroloji