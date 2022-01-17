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Çanakkale’de kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emine Küçük (55) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Çanakkale’de kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor

Ayvacık ilçesinin Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük, sabah evden ayrıldı.

Ailesi, geç saate kadar Emine Küçük’ün eve dönmemesi ve kendisinden haber alamamaları üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri, Emine Küçük’ü son olarak görüldüğü köyün çevresinde arama çalışması başlattı. DHA

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