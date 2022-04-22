Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart ile 20 Nisan arasında kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı.

Baskınlarda 79 olaya müdahale edildi, 111 şüpheli hakkında yasal işlem düzenlendi. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 102’si serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 13 kişi de işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 sentetik ecza, 5 ecstasy, 7 tabanca, 2 tüfek ve 4 bin 565 TL ele geçirildi. (DHA)

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