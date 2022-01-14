Cansız kadın mankeni bacaya asıp hedef tahtası yaptılar

Edirne'de polisin yılbaşı gecesi havaya ateş açılan 4 mahalleye düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Mahallelerden birinde evin bacasına asılan cansız kadın mankenin hedef tahtası olarak kullanıldığı görüldü.

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Menzilahır Mahallesi’nde yılbaşı gecesi havaya silahla ateş açıldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen sivil polis aracına pompalı tüfekle ateş edildi. Polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıda saçmalar araca isabet etti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren yaşı 18’den küçük H.Ç.’yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi silah kullananları tek tek tespit etti.

Bu sabah erken saatlerinde aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 150 polisle Menzilahır, Çavuşbey, Nişancıpaşa ve Abdurrahman mahalleleri ile Havsa ilçesinde toplam 17 adrese operasyon düzenlendi. ‘Tunca-1’ adı verilen operasyonda, mahalleleri abluka altına alan polis ekipleri, belirlenen ev ve eklentilerinde kapsamlı arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 Rambo olarak tabir edilen bıçak, 1 muşta, 1 pala ile silahlara ait 109 mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda, B.Ö., G.D., U.K., A.K., E.Ö., Y.G., Ö.A., K.Ş., E.O., B.B., E.A. ve K.Ö. gözaltına alındı. Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, operasyon düzenlenen mahallelerden Menzilahırda evin bacasına asılan cansız kadın mankenin hedef tahtası yapıldığı, üzerinde kurşun izlerinin olduğu görüldü. DHA

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