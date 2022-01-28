Abone Ol

Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Yayınlanma: 12:05 - 28 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. İlçede 2 katlı binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü.

Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı. (İHA)

2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar İlginizi Çekebilir 2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
cep telefonu kar yağışı Kastamonu Tunceli