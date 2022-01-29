Çatıda korkutan kar temizliği

İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısında kar temizliği yapan kişilerin tehlikeli anları cep telefonu ile görüntülendi.

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Yoğun kar yağışının ardından İstanbul’da binaların çatılarında temizlik çalışması yapanlar tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı. Kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Arnavutköy’de vatandaşların hiçbir güvenlik önemli almadan bina çatılarında kar temizliği yapması görenleri şaşkına çevirdi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde 5 katlı binanın çatısını temizleyen 2 kişiyi görenler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çatının ön bölümüne kadar gelen kişinin beline bağladığı ipi arkada bulunan kişi tutarak önlem alması dikkat çekti. (DHA)

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