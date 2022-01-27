Çatıdan düşen kar kütleleri 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri, 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti.

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Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri biranda düşmeye başladı. Binanın girişinde bulunan 4 iş yerine ait dış balkonlar kar kütlelerinin düşmesiyle yerle bir olurken, müşterilerin içeride olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

İşyerinde hasar meydana gelen Abdullah Caf, “Allah şükür dış balkon kısmına gelmeden elemanlarımız son anda kurtulmuşlar. Tek tesellimiz içeride müşterilerin olmamasıydı. Tek ricamız belediyenin diğer insanların mağdur olmaması için bir önlem alması. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz” dedi. (İHA)

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