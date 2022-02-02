Çatıdan kopan kar kütlesi, çığ gibi yere indi

Ülkenin bazı yerlerinde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, Ovacık’ta çatılardan kopan kar kütleleri çığ görüntülerini andırıyor. Güvenlik güçleri ve yardım ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz çalışıyor.

Habip ATAM

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Ülkemizin doğusunda yoğunlaşan kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Tunceli Ovacık'tan yer yer 3 metreyi bulan kar örtüleri görüldü. Yer yer çatılarda biriken kar bile çığ benzeri durumların yaşanmasına sebep oluyor.

Önceki akşam kameraların kaydettiği bir görüntüde, çatıdan kopan karın paniğe sebep olduğu görülüyor. Çığ gibi inen kar kütlesinin altında kimsesinin olmaması olası bir felaketi önlüyor.

Benzer olayların sık yaşandığı ilçede düşen karlar yer yer evlerin camlarının kırılmasına sebep olduğu belirtiliyor. Giriş katlar kar örtüsü altında kalırken, bazı köylere ulaşmak da zorlaşıyor.

Kar ve çetin kış şartlarına karşın, polis ekipleri hem güvenlik, hem de vatandaşlara yardım için çalışmalarını sürdürüyor.