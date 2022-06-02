Çelik kasa hırsızlarını kırılan araç camı yakalattı

Balıkesir'de, içinde 150 bin TL değerinde altın, tapu ve senet bulunan 300 kiloluk çelik kasayı çalan şüphelileri, olay yerine 70 metre mesafede kırılan araç camı ele verdi. Cam parçalarından yola çıkıp aracın markasını tespit eden ekipler, şüphelileri oto sanayi sitesinde yakaladı.

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Olay, 23 Mayıs günü Gönen ilçesi Tütüncü Mahallesinde meydana geldi. Gönen-Tütüncü kara yolu üzerindeki bir eve kapıyı kırarak giren kişiler, 300 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkarıp araca yükledi. Eve geldiğinde kapının kırık olduğunu gören M.Ç., çelik kasanın çalındığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri sevk edildi.

Şüphelilerin kaçış güzergahlarını tespit eden ekipler, eve 70 metre mesafede, yolda kırık araç camı parçaları buldu. Ekipler, parçaların şüphelilerin aracına ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmayı bu yöne kaydırdı. Cam kırıklarından aracın marka ve modeli belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarından kayıt izleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın Erak K.ye (25) ait olduğunu tespit etti.

SANAYİ SİTESİNE YOĞUNLAŞILDI

Çalışmalar, şüphelilerin aracın kırılan camını tamir ettirmek için gidebilecekleri Bandırma Oto Sanayi Sitesinde yoğunlaştırıldı. Sanayi sitesinde önlem alan ekipler, Erak K. yönetimindeki aracı bir oto tamirhanesinin önünde durdurmak istedi. Ancak Dur ihtarına uymayan Erak K., aracı ekiplerin üzerine sürerek yanındaki Okan Ö. (26) ve Soner E. (35) ile birlikte kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, sanayi çıkışındaki jandarma barikatını aşamadı.

Yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, çelik kasayı önce Erak K.nın aracına yüklediklerini ancak kaçış sırasında arka cam kırılınca, Ayhan B.’nin (32) aracına aktardıklarını ve Özgür Y.’nin (25) Ilıcak Mahallesindeki evine getirdiklerini söyledi. Kasayı matkapla açtıklarını ifade eden şüpheliler, Yasin Y.’nin (28) altınları alarak sakladığını, Özgür Y.nin ise kasayı Bandırma ilçesi Külefli Mahallesinde dereye attığını belirtti.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler, Özgür Y. ile Ayhan B.yi de evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Evlerdeki aramada bir miktar nakit para ve altın ele geçirildi. Dere kenarında incelemede bulunan ekipler, çelik kasa ve matkaba da ulaştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Y., Ayhan B., Erak K., Okan Ö. ile Soner E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, altınlarla kaçan Erdinç G. ile Yasın Y.nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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