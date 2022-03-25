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Çelik yelekli uyuşturucu kaçakçıları yakalandı

Uşak’ta uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucunun yanında 1 adet kurşungeçirmez çelik yelek bulunması görenleri şaşırttı.

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Çelik yelekli uyuşturucu kaçakçıları yakalandı

Uşak merkez ilçede yapılan operasyonlarda 5 şahıstan toplam 365 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi, 1 adet çelik yelek ve çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen 7130 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında, 5 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldığı ve şüphelilerin sorgusu tamamlanarak adli mercilere sevk edileceği bildirildi. (İHA)

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