Cerrahpaşa’da sağlık çalışanı darbedildi

Cerrahpaşa Dermatoloji Polikliniğinde bir sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi.

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Cerrahpaşa Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan bir sağlık çalışanı, hasta yakınları S.D. ve Ç.D'nin saldırısına uğrayarak darbedildi. Sağlık çalışanının acil serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili meslek örgütlerinden açıklamalar yapıldı. Tabip-Sen'den yapılan açıklamada, “Meslektaşımız şu an acil serviste tedavi görmektedir. Haber alır almaz kendisine ulaştık ve her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı, meslektaşımızın yanında olduğumuzu ilettik. Olayın takipçisiyiz. Bilgilerinize sunarız” denildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada ise “Bugün Cerrahpaşa dermatoloji polikliniğinde meslektaşımız, tedavi esnasında, hastası ve yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Sağlık Bakanlığından Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasının bir an önce değiştirilmesini ve yürürlüğe girmesinin sağlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.