Çete lideri cinayete azmettirmekten aranıyormuş

Adana'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 13’ü tutuklanırken, yakalanan çete liderinin cinayeti azmettirmek suçundan ömür boyu hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; kentte uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü altı teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Liderliğini A.D.'nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31'i yakalandı.

REFERENAS YOLUYLA MÜŞTERİ TOPLAMIŞLAR

Yapılan çalışmada örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde meyhane ve bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameralarıyla korunduğu belirlenen bu işletmelere referans yoluyla girilebildiği saptandı. Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.

İMAJINI KURTARMAK İÇİN BASKINA GÖNDERMİŞ

Örgütün, 29 Mart 2019'da Seyhan’da bar çıkışında Ömer İmre'nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin cinayetten dört gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darp edildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.'nin intikam almak ve imajını kurtarmak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada da İmre'nin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

KOMİSYON KARŞILIĞI ARACILIK

Olayın ardından A.D.'nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi. Öte yandan A.D.'nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü öne sürüldü.

A.D.'nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi. Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadının ise kirli işlerini yaptırmak için birilerini arayanlarla örgüt arasında bağlantı sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI, BEŞ KİŞİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11’i adli kontrol şartı, yedisi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan beş şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (İHA)

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