Çetin Emeç’in adı Şişli’de yaşayacak

Şişli Belediye Meclisi’nde alınan kararla basın şehidi Çetin Emeç’in adı Şişli’nin en önemli parklarından birine verildi.

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7 Mart 1990 tarihinde hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yönetmeni Çetin Emeç'in adı Şişli'de yaşatılacak. Şişli Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Kuştepe'deki Antikacılar Parkı'na Çetin Emeç'in adının verilmesi nedeniyle ölüm yıldönümünde tören düzenlendi.

“TÜRKİYE'NİN AYDIN, DEMOKRAT SESİYDİ”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen törene; Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, Kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç de katıldı. Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,

“Çetin Emeç Türkiye'de tarafsız, özgür basının en önemli temsilcilerindendi. O kalemini hep doğruları yazmak için kullandı. Halkın doğru haber alma hakkını savundu. Hiç kimsenin ya da sermaye gurubunun adamı olmadı. O Türkiye'nin aydın, demokrat sesiydi. Bu nedenle karanlık odakların hedefi oldu.

Hepimiz biliyoruz ki, o tetiği çeken ellerin ardında daha güçlü, daha karanlık odaklar vardı. Asıl yargılanması gereken bu odaklar. Bu odaklar daha önce Abdi İpekçi'yi, Ahmet Taner Kışlalı'yı katletti. Uğur Mumcu'yu, Necip Hablemitoğlu'nu, Hırant Dink'i de katletti” dedi.

“ADI KADAR FİKİRLERİ DE ŞİŞLİ'DE YAŞAYACAK”

Bugün Türkiye'nin sürüklendiği anti demokratik kaos ortamının, derin yoksulluğun, bölünmüş toplumsal yapının bu odakların hala varlığını sürdürmesinden kaynaklandığını belirten Keskin

“Ancak biz bu karanlığa inat gerçek aydınlarımıza, gerçek demokrasiye, özgürlüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de kıymetli gazeteci Çetin Emeç'in adını Şişli'deki parkımıza vererek onu Şişli'de yaşatmak istiyoruz.

Ailesinin de katılımıyla bugün parkımızın adını Çetin Emeç Parkı olarak değiştiriyoruz. Onun adı kadar fikirleri de Şişli'de yaşayacak” dişe konuştu.

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