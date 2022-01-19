Çevrecileri isyan ettiren görüntü: Katliama birisi dur desin

İstanbul Çekmeköy Taşdelen ormanlarında çok sayıda ağacın iş makinelerince sökülmesi çevrecileri isyan ettirdi. Görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştıran bir vatandaş, 'Bu orman katliamına birisi dur desin' çağrısında bulundu.

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İstanbul Çekmeköy Taşdelen ormanlarının Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bakan kısmında yol üzerinde çok sayıda ağacın iş makinelerince kırılarak, sökülmesine çevrecileri isyan ettirdi.

“BU KATLİAMA BİRİSİ BİR AN ÖNCE ‘DUR’ DESİN”

Görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran bir vatandaş yaşanan ağaç katliamına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ağaçları kırıp, kırıp gidiyorlar. Burada daha öncede ormanlık alanlar peşkeş çekilip, kıyım yaparak binalar inşa edildi. Muhtemelen orası için yol yapıyorlar. Ben tesadüfen oradan geçerken gördüm. Ağaçların kesilmesi beni çok üzdü. Adamlar babalarının çiftliği gibi ağaçları kırıp kırıp gidiyorlar. Tam bir çevre katliamı yapılıyor. Bu gidişle orman kalmayacak. Bir ağacı bile kurtarmak geleceğimiz için yararlı olur. Bu orman katliamına birisi bir an önce ‘dur’ desin”

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