Cezaevinden itiraf: Sertan öldürülüp gömüldü

Düzce'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı. Çiftliğe götürerek, dövdükleri Yalçının daha sonra buradan ayrıldığını öne süren 5 kişi, tutuklandı.

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Beyciler Mahallesi’nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sertan Yalçın’ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın’ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın’ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın’a ulaşılamadı.

CESEDİ MEZARDAN ÇIKARILDI, DARP İZLERİ VE KIRIKLAR VAR

Sertan Yalçın’ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü’nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken, cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Yalçın’ı öldürdükten sonra Yığılcan’ın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı’nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmayla Yalçının cansız bedeni, mezardan çıkarıldı.

Sertan Yalçın’ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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