CHP Bremen İl Başkanı Akbal, Aydın’da kaza geçirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Almanya plakalı arabalarıyla seyahat eden CHP Bremen İl Başkanı İbrahim Akbal ve eşi Gülten Akbal kaza geçirdi. Kazada Gülten Akbal hayatını kaybederken İbrahim Akbal ağır yaralandı.
Kaza, Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli mevkiinde meydana geldi. İbrahim Akbal'ın kullandığı Almanya plakalı araba, İsmail Yılmaz'ın kullandığı 09 TA 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Akbal'ın kullandığı araç şarampole yuvarlanırken arabada bulunan Gülten Akbal ve diğer yolcu hayatını kaybetti. İbrahim Akbal ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.