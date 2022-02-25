CHP Kadın Kolları’ndan Sedef Kabaş’a dayanışma mektubu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK üyeleri ve 81 İl Kadın Kolu Başkanı "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’a dayanışma mektubu gönderecek. Nazlıaka, yaptığı açıklamada, "Sedef Kabaş’ı yalnız bırakmayacağız. Ülkede yaratılmak istenilen korku iklimi ile muhalifler baskı altına alınmak isteniliyor. Biz bu duruma meydan okuyoruz" diye konuştu.

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Tek adam rejiminin hukuku ayaklar altına alarak korku iklimi yaratmaya çalıştığını vurgulayan Nazlıaka şunları kaydetti:

“Gazeteci Sedef Kabaş hakkında televizyon programında söylediği Çerkez atasözü nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bir ‘suçlu' gibi gece 02:00'da evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, ‘Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur' demesine rağmen siyasi bir karar doğrultusunda tutuklandı. Hem de kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle. Kabaş 22 Ocak'tan bu yana hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor.”

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gazeteci Sedef Kabaş ile tutukluluk kararından 10 gün önce, CHP Kadın Kolları olarak düzenledikleri “Demir Leblebi Sohbetleri” kapsamında video konferans toplantı ile bir araya geldiklerini hatırlatan Nazlıaka, “Gazeteci Sedef Kabaş'ın hukuka aykırı olarak tutuklu yargılanmasına itiraz ediyoruz. Bu nedenle yarın (26 Şubat Cumartesi günü) 81 ilden Kabaş'a dayanışma mektupları göndereceğiz” dedi.

Sedef Kabaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na defalarca başvuru yapmasına rağmen henüz izin verilmediğini aktaran Nazlıaka, “Sedef Kabaş'ı yalnız bırakmayacağız. Dayanışma mesajlarımızla ona destek olacağız. Ülkede yaratılmak istenilen korku iklimi ile muhalifler baskı altına alınmak isteniliyor. Biz bu duruma meydan okuyoruz. Sedef Kabaş özgürlüğüne kavuşana kadar üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

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