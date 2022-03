CHP’li başkan: Cumhurbaşkanlığından 2 senedir onay bekliyoruz

Muğla’da 13 ilçede hizmet veren gazetecilerden 50’ye yakını, Muğla Büyükşehir Belediyesinin verdiği kahvaltıda bir araya gelerek son 3 yılın değerlendirmesini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’ya 1 milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımının gerçekleştiğini belirterek, “Muğla, ülkemizin bile olmadığı AAA+ notunda. 63,5 milyon Euro kredi anlaşması yaptık. Ancak Cumhurbaşkanlığından 2 senedir onay bekliyoruz”” dedi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2019-2021 yılları arasında yapmış olduğu yatırımlar ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl genelinde birçok gazetecinin katıldığı toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya gazetecilerin dışında CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, PM üyesi Gizem Sayar Özcan ve büyükşehir belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önemli açıklamalarda bulunurken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

GAZETE CEMİYETLERİ, “YEREL GAZETELER YAŞAMAKTA ZORLANIYOR”

Muğla Gazeteciler Derneği üst kurul delegesi Temel Irmak, özellikle Marmaris'in yangınlardan çok etkilendiğini belirterek, “Bunun etkisiyle de sel baskınları arttı. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutuluyor ancak derelerde ve orman yangınlarında yetkili kurum büyükşehir belediyesi değil. Gazeteciler olarak bu eleştirileri ilgili bakanlıklar ve DSİ'ye de yapılması gerekir. Objektif gazetecilik bunu gerektirir” dedi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, özellikle yerel gazetelerin maddi sorunlar nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını söyledi. Kaytan, “Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle kurumların gazetelere verdiği ilan reklam konularında sorunlar yaşanıyor. Zaten ayakta kalmakta zorlanan yerel gazetelerin bu genelge ile daha da zorlandığı ortada. Bu nedenle kararın tekrar gözden geçirilip gazetelere olan desteğin arttırılması gerekmektedir. Biz gazetecilere ve özellikle yerel basına verdiği desteklerden dolayı da Başkan Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜRÜN: KREDİ VERSİNLER MARMARİS'İN İÇME SUYU İHTİYACINI GİDERELİM

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, özellikle Muğla'da yapılan altyapı yatırımlarının uluslararası kredi kuruluşlarından edinilen finansmanın onaylanmaması nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.

Gürün, il genelinde 1 milyar 702 milyon TL'lik altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “Bodrum'a 1 milyar 46 milyon TL, Fethiye'ye 237 milyonluk projeler yapıyoruz. Milas Ören Mahallesinde 240 milyon TL'lik kanalizasyon ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak.

Türkevleri, Bozalan, Siteler mahallerinin içme suyu projesinin onayı geldi. Marmaris'in Bozburun bölgesinde de su sorununu çözmemiz için Atatürk Barajından su getirmemiz lazım. Ancak finansmanımız yok. Bize kredi versinler biz ödeyelim. Bunu bakan beyle bizzat görüştüm. Burada ciddi bir uğraş içindeyiz.

Marmaris ilçemiz için 388 milyon TL borç ödemesi yaptık. Marmaris'e daha önce yapılan yatırımların ödemesini biz yapıyoruz. Ayrıca Marmaris ile ilgili yanlış bir algı var. Sanki oradaki dereler bizim ancak biz gerekeni yapmıyormuşuz gibi.

Bizim sorumluluğumuzda olan tüm derelerde gereken müdahaleyi yapıyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olmayan dereler bizim sorumluluğumuzda gibi gösteriliyor. Bu doğru değil” dedi.

“ALDIĞIMIZ ÖZEL KREDİLER ONAYLANMADI”

Muğla'nın altyapı sistemlerinin geliştirilmesi ve güneş enerji tarlalarının kurulması için uluslararası kredi kuruluşlarından finans kaynağı sağladıklarını söyleyen Başkan Gürün, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 yıldır yatırım programına alınmadığı için bu kaynağı kullanamadıklarını söyledi.

Gürün, “Biz uluslararası kredi kuruluşlarından 230 milyon Euro'luk kredi anlaşması yaptık. Bunun şartı uluslararası kredi kuruluşundan not almamız olduğu söylendi. Biz de büyükşehir olarak en yüksek not olan AAA+ notunu aldık. Şu an hükümetimiz bu notta değil.

Türkiye'deki birçok kurumdan farklıyız. Bunun üzerine tamam kredi verebiliriz dediler. 63,5 milyon Euro kredi anlaşması yaptık. Ancak Cumhurbaşkanlığından 2 senedir onay bekliyoruz” diye konuştu.

ÇOK VERGİ VERİP AZ YATIRIM ALIYORUZ

Muğla'nın verdiği vergi ile aldığı yatırım konusunda büyük fark olduğunu söyleyen Dr. Gürün, 2019-2021 yılları arasında Muğla'dan 12 milyar 787 milyar vergi toplandığı ancak bu yıllar arasında sadece 853 milyon 846 bin TL yatırım aldıklarını söyledi.

Gürün, “Vergiye oranla ancak 6,68 oranında yatırım alıyoruz. Bizim Muğla'nın altyapısını tamamlamak için en az 10 milyon TL finansman gerekli. Ancak belediye bütçesi ile bu mümkün değil.

Hükümet tarafından yapılan yatırımın arttırılmasını bekliyoruz. En azından toplanan vergiye oranla bir miktar daha yatırımın arttırılması gerekli. Zaten döviz kuru bizi çok etkiledi. Borç stokumuz ortalama 1 milyar arttı. Biz bir kurumuz ve kurumun güvenilirliğini muhafaza etmeliyiz. Bu bizim çok önemli” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Soyer'den iptal kararına sert tepki: O metro Buca'ya gelecek