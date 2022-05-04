Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı

Adana'da Süleyman Kara'nın, bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen Mehmet Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

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Ramazan Bayramı’nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı.

İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı.

O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın’ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın’ı göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı’na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

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