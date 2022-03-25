Cinsel istismar zanlısı bağ evinde yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, çocuğa cinsel istismar suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru Köyü'nde bir ihbarı değerlendirerek bağ evine operasyon yapan Milas Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milas Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve mahkemece hakkında yakalama ve 13 yıl hapis cezası kararı bulunan S.K. isimli zanlı yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen zanlının 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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