Cipin camını kırıp, torpidodaki 30 bin lirayı çaldılar

Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak torpidodaki 30 bin lirayı çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 5 Şubat günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Ömer Ö., sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir banka şubesine gitti. Hesabından 30 bin lira çeken Ömer Ö., parayı poşetin içine koyarak cipinin torpidosuna koyup, evine çıktı.

Sabah aracının ön camının kırılıp, parasının çalındığını fark eden Ömer Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Mehmet Ali B.’ye ait olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Ali B.yi evinde gözaltına aldı. Mehmet Ali B. ifadesinde, olaya Sezai K., Barış P. ve Ferdi B.’nin karıştığını söyledi. Bunun üzerine bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan paranın 11 bin lirası bulundu.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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