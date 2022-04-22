Çocuğunun gözü önünde kocası tarafından vuruldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle çocuğunun gözü önünde vurduğu kadın hayatını kaybetti.

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Uludere’nin Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi B.Ş. ile M.Ş. (31) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle daha önce tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra babasının evine giden B.Ş., uzun süre babasının evinde kaldı. Bu zaman diliminde M.Ş., Antalya’ya gitti.

KIZINI GÖZÜ ÖNDE VURDU

Dün akşam saatlerinde Antalya’dan dönen M.Ş., babasının evinde bulunan eşi B.Ş.’yi evinin kapısında çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle ağır yaraladı. B.Ş.'nin yanında olan kızı T.Ş. ise silahtan çıkan saçmalardan dolayı yaralandı.

ANNE ÖLDÜ KIZI YARALI

İhbar üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde B.Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı T.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

T.Ş., ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken güvenlik güçleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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