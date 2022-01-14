İlahiyat mezunu sanık: Porno yetişkin karışıkmış, bilmiyordum…

Mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bazı gruplar üzerinden, çocuk istismarı içerikli görüntüleri sattığı iddia edilen bir kişi ile satın aldıkları iddia edilen 5 kişinin 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul'da, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, ‘Satılık videolar var ufak' başlığı altında, ‘çocuğun cinsel istismarı' içerikli görüntülerin satıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, görüntü satın aldığı iddia edilen 5 kişi ile görüntüleri sattığı iddia edilen bir kişi 12 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

17 Aralık 2021 tarihinde hakim karşısına çıkan 6 sanıktan 5'i tahliye edilmiş, görüntüleri sattığı iddia edilen Mahmut T.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

“İLAHİYAT MEZUNUYUM, SUÇ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİMDE BIRAKTIM”

Dava dosyasında görüntüleri satan kişi olarak suçlanan tutuklu sanık Mahmut T.’nin mahkeme tutanaklarına geçen savunmasında şu ifadeler yer aldı:

* Pornografik görüntüleri kontrol amaçlı izledim. ‘Aslan Kral' rumuzlu sahibinden satış yaptığı için para işlerini, pazarlığı o hallediyordu.

* Diğer kişilerin gönderdikleri paraları ben alıyordum ama yüz yüze görüşmüşlüğüm yok. Videolarda çocuk olduğunu bilmiyordum.

* Porno yetişkin karışıkmış. Ben, İslami İlimler İlahiyat mezunuyum. Bu işi 2021'in başlarında yaptım.

* Suç olduğunu öğrendiğimde bıraktım. Paraların gönderildiği hesabımı 200 TL'ye kiralamıştım.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinde davanın 2. celsesi ise bugün görüldü. Tutuklu sanık Mahmut T. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar haklarındaki adli kontrollerin kaldırılmasını isterken tutuklu sanık Mahmut T., de, tahliyesini talep etti.

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da, tutuklu sanık Mahmut T.’nin tutuklulukta geçirdiği süre, suçun vasıf ve mahiyeti ile ön görülen cezanın alt ve üst sınırının dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Avukatı da, müvekkilinin üretici ve dağıtıcı olmadığını savunarak tahliye edilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin tamamının toplanmamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında, ‘Berke' kullanıcı ismini kullanan Mahmut T.’nin uygulama üzerinden kendisine ait IBAN hesabını göndererek, bu görüntüleri para karşılığı isteyenlere göndereceğinin reklamını yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, satan ve satın alan 6 sanık hakkında, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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