Çöp kamyonuna çarpan 17 yaşındaki kurye öldü

İstanbul Sancaktepe'de çöp kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Zafer Umut Bayram hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Zafer'in kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Sevenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Umut Bayram idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce yere yığılırken, anne de gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan anne ve baba sakinleştirilmeye çalışıldı. Zafer Umut Bayram’ın 17 yaş grubu için belirlenen A1 sınıfı ehliyetinin olmadığı öğrenildi.