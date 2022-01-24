Haberler - Günün İçinden

Corona virüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi corona virüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Corona virüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Özdil Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, corona virüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak’ta hayatını kaybetti.

Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi. (DHA)
Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı İlginizi Çekebilir Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Corona Covid-19 Fahrettin Koca istanbul izmir Sağlık Sağlık Bakanı TRABZON