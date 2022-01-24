Corona virüs hastası çift, 5 gün arayla yaşamlarını yitirdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde Reyhan Sönmez’in hayatını kaybetmesinden 5 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi corona virüs tedavisi gören eşi Kaptan Sönmez de yaşamını yitirdi.

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Özdil Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan-Kaptan Sönmez çifti, corona virüs testleri pozitif çıkınca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Reyhan Sönmez 19 Ocak’ta hayatını kaybetti.

Reyhan Sönmez ilçede toprağa verilirken, eşi Kaptan Sönmez de bugün tedavi gördüğü aynı hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kaptan Sönmez, 5 gün önce ilçede toprağa verilen eşinin yanına defnedildi. (DHA)

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