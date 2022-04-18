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Çorum’da korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:36 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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Çorum’da korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun Karayolu Eskice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada Bektaş Celepoğlu olay yerinde hayatını kaybederken Nermin Celepoğlu, Gaye Celepoğlu P.N.H., Fatih A., ve S.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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