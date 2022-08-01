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Çuvallardan 700 kilogram esrar çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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Çuvallardan 700 kilogram esrar çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. (İHA)

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