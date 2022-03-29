ÇYDD 2 bin genci şehitliğe götürdü

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) “Çağdaş Gençlik” katılımıyla 13. Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması’nı gerçekleştirdi. 2 bin 170 genç, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında “Yurtta Barış, Dünyada Barış” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şehitler mezarları başında anıldı. Çanakkale Savaşları rölyeflerinin önünde İstiklal Marşı okundu. Zaferle sonuçlanan bu mücadelede canlarını siper eden Türk halkını saygı ve minnetle anan gençler, “‘Yurtta Barış, Dünyada Barış!' diyerek ülkenin dört bir yanından gelen gönüllülerimizle birlikte bir kez daha aynı kararlılıkla haykırmaktan çekinmiyoruz; emperyalist savaşların her türlüsüne karşı ‘Biz Buradayız!'” dedi.