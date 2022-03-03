Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför akıma kapılıp öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, maden ocağı sahasında açtığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan şoför Mustafa Elbaş (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde Tüllüce Mahallesi’ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Mustafa Elbaş, iddiaya göre, atıkları temizlemek için yüksek gerilim hattının altında damperi açtı. Bu sırada araçtan inen Elbaş, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Elbaş’ı Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Mustafa Elbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)