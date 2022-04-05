Abone Ol

Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça açıklarında, saat 19.18’de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Zeminden 3.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD deprem Muğla