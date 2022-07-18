Dekan sekreteri evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet eden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekan sekreteri Ayşe Akay, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Girne Mahllesi 2175 sokakta yaşayan Ayşe Akay’dan (50) haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
Ayşe Akay’ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde dekan sekreteri olarak görev yaptığı öğrenildi.