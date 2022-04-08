Abone Ol

Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Mersin'de, iki grup arasındaki demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Olay, 4 Nisan’da Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 Sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (DHA)

Kayıt alındaki Suriyeli sayısı 3.7 milyonu geçti İlginizi Çekebilir Kayıt alındaki Suriyeli sayısı 3.7 milyonu geçti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Göç İdaresi kavga Mersin Polis Türkiye