Denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Ayaklarından tutup atmadım

İstanbul'da 10 ay önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp boğularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Serdal Akar hakim karşısına çıktı. Akar savunmasında, "Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım" dedi.

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Serdal Akar getirildi. Duruşmaya maktul Ahmet Uzun’un ağabeyi Yakup Uzun katılırken, Ordu’da yaşayan annesi Fatma Uzun, babası Fikri Uzun ve ablası Zeliha Tokaç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Şikayetçi avukatları Mehmet Sami Uzun, Emirhan Doruk ve taraf avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Serdal Akar savunmasında şunları söyledi:

– Olay günü sahilde otururken bir küçük çocuğu sevmek için kucağıma aldım. Annesi çocuğu bırakmamı söyleyince çocuğu bıraktım. Daha sonra sahilde oturan maktul bana küfür etti. Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım. Sonra kaçtım, olay yerine tekrar geldim. Polisler beni yakaladı. Olay günü alkollüydüm. 10 şişe alkol içtim.

– Daha önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatrik yatılı tedavi gördüm. Evdeki eşyaları dışarı atıyordum, evdekilere zarar veriyordum. Sonrasında ambulanslar beni hastaneye götürüyordu. Olaydan sonra beni dövecekler diye korktuğum için “Ben yapmadım” dedim.

“KARDEŞİM KİMSEYE ZARAR VERMEZ”

Hakimin, “Kucağına aldığın çocuğu da atmaya çalışmışsın” diye sorması üzerine sanık, “Evet, denize atar gibi yaptım” dedi. Şikayetçi Yakup Uzun ise kardeşinin sanığa küfür etmediğini, o tarzda konuşan biri olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Maktul Ahmet Uzun’un ablası Zeliha Tokaç da “Kardeşim kimseye zarar vermez. Kendisi küfür eden biri değildir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Sanık Serdal Akar’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın geçmiş psikiyatrik bilgilerinin eklenerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nde gözlem altına alınmasına karar verdi. Heyet, dosyadaki CD’lerin ve sosyal medyadaki tüm haberlerin taranarak olayla ilgili en net görüntülerin duruşma salonundaki bilgisayar için uygun programla hazırlanması için bilirkişiye rapor düzenlettirilmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi.