Denizli’de hayvanseverleri ayağa kaldıran olay

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Emel Totan’a ait köpeğin komşusu tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi hayvanseverleri sokağa döktü. Denizli Hayvan Hakları Platformu üyeleri, Çınar Meydanı’nda eylem yaptı, yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını açıkladı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeği kaldığı apartmanın bodrumunda komşusu Süleyman T. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin büyük tepki çekmesinden sonra Totan, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak köpeği öldüren komşusunun cezalandırılmasını istedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman T. ‘silahla tehdit ve mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

‘HAYVAN DOSTLARI MEYDANDA TOPLANDI'

Denizli Hayvan Hakları Platformu üyeleri de Çınar Meydanı'nda toplanarak cinayeti protesto etti. Grup adına açıklama yapan Nazlı Yılmaz,

“Bu cinayetin sorumlularını şiddetle kınıyoruz. Cani, silahı korkusuzca masum bir can üzerinde kullanmış ve onu başından vurmuştur. Can dostumuzu katleden bu katilin bir sonraki hedefinin insan olacağını tekrar vurguluyoruz.

Hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artarak uygulanan şiddetin yasal düzenlemeler yapılmadığı için önüne geçilemiyor. Sürecin takipçisi olacağız. Bu konuda gerekenler yapılıncaya kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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