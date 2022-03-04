Denizli’de kar direkleri devirdi, bir köy 3 gündür elektriksiz

Denizli’nin Serinhisar ilçesindeki Kocapınar Köyü, kar yağışının enerji nakil direklerini devirmesi nedeniyle 3 gündür elektriksiz. 600 nüfuslu köy arızanın onarılarak elektriğin yeniden verilmesini bekliyor.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Acıpayal ilçesinde enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 13 köyün elektriksiz kalmasından sonra Serinhisar ilçesinde de aşırı kar yağışının elektrik direklerini devirdiği öğrenildi.

Yaklaşık bir metre kar kalınlığına ulaşan bölgede Kocapınar Köyü elektriksiz kaldı.

Köylüler Çarşamba günü yağışla birlikte elektriklerin gittiğini hala onarılmadığını belirtti.

ÜÇ GÜNDÜR BEKLİYORUZ



Kocapınar sakinlerinden İbrahim Alkan, Çarşamba akşamından beri elektriklerinin olmadığını belirterek, “Kar yağdı elektrikler gitti. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Kimse açıklama da yapmıyor. Sonuçta elektrik yarım saat bir saat beklenir ama üç gün beklenmez. Bilgi veren yok Nerede bu köyün amirleri, sadece kurdele kesmeye mi geleceksiniz?” diye isyan etti.

“TELEFONU ARABADAN ŞARJ ETTİK”

Köy sakinlerinden Hasan Söylemez süt tanklarının çalışmadığını belirterek, “Elektrik üç gündür yok. Süt tankları çalışmıyor, sağım yapılamıyor. Dünyadan haberimiz yok. Telefonu bile arabadan şarj ettik” diye konuştu. Köy Muhtarı Mutlu Solmaz ise ekipleri aradıklarını, arıza olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Ağaç devrilerek hatları koparmış. Ayrıca direk devrilmiş. Kar yağınca sıkıntı oldu. Ekipler yarım saate gelip durumu çözeceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

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