Denizli’de maden ocağında göçük

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi Ali Rıza Kut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Acıpayam İlçesine bağlı Karaismailler Köyünde yer alan krom madenininde akşam 21:20 sıralarında göçük meydana geldi.

Madenin 360 metre derinliğinde yeni bir alanda kazı çalışması yapılırken meydana gelen göçükten iki işçi son anda kurtulmayı başardı.

Yaklaşık 5 yıldır bu madende çalışan işçi 40 yaşındaki Ali Rıza Kut ise toprak altında kaldı.

Bölgeye hemen AFAD, itfaiye ve acil servis ekipleri yönlendirilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Maden çalışanları da arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Toprak altında kalan Kut gece yarısına doğru kurtarıldı. Kurtarıldığında hayatta olan Kut'a ilk ilk müdahale olay yerine gelen ambulans içinde yapıldı.

Burada sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Kut'un cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyceğiz'e bağlı Narlı Köyü'nde yaşayan Kut'un 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Denizli Valiliği yazılı bir açıklama yaparak; “Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde bulunan Krom Madeninde bugün saat: 21.20 sıralarında meydana gelen göçük olayı sebebiyle, devletimizin tüm imkanları ile arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza KUT (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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