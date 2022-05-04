Denizli’de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kız kardeşten biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

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İlçenin Akalan Mahallesi’ndeki evde birlikte oturan Bahriye Ala (65) ve kız kardeşi Hayriye Çakmakçı’ya (61) telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden jandarma ekipleri, iki kız kardeşi hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız kardeş ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bahriye Ala hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kardeşi Hayriye Çakmakçı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Çakmakçı’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede iki kız kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. (DHA)

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