DHMİ’den İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerle ilgili açıklama
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin aksama yaşanmadan gerçekleştiğini açıkladı.
DHMİ’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* 12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndan planlanan 591 uçuştan 522’si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir.
* Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edilecektir.
* Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. (DHA)