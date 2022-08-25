Dicle Nehrine giren çocuk boğuldu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sur ilçesi Fiskaya Caddesinde Üniversite Köprüsünün altından geçen Dicle Nehrine serinlemek için giren 12 yaşlarındaki erkek çocuğu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla çocuğun cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.
ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)