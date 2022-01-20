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Dikili açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

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Dikili açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 11.08’de Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. DHA

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