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Dilencilerin tekme tokatlı ‘bölge’ kavgası

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ”bu bölge benim” diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. (İHA)

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Bursa Darmstadt Kadın kavga Osmangazi