DİSK’ten zeytinlik tepkisi

Türkiye Gıda İşçileri Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, üretici köylüler tarımla örgütlerinin tepkileri nedeniyle 7 defa geri çekilen çekilen düzenlemelerin maden yönetmeliği ile tekrar gündeme getirildiğini söyleyerek, "Tam bir Ali-Cengiz oyunu. İktidar çıkarmak istediği yasaları, allayıp pullayıp yeniden piyasaya sürmekten geri durmuyor" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik üretimi için zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasına yönelik kararına karşı basın açıklaması yaptı.

Aslan açıklamasında; “Başta emek örgütleri, üretici köylüler olmak üzere işçi, emekçi halkımızı birleşerek suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

“AKP İKTİDARI YENİDEN HAREKETE GEÇTİ”

Aslan açıklamasının devamında şunları söyledi;

“Kapitalistler iktidar eliyle ülkemizin doğasını yağmalamayı sürdürüyorlar. Karadeniz'den, Akdeniz'e, Ege'den, Güneydoğu'ya kadar yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, yerli ve uluslararası tekellerin yağmasına açan iktidar dur durak bilmiyor.

Daha önce defalarca çıkarmak istediği Zeytin Yasası karşısında tepkiler çeken AKP iktidarı yeniden harekete geçti. Başta üretici köylüler olmak üzere, halkın ve tarımla ilgili örgütlerin tepkileri nedeniyle de 7 defa geri çekilen düzenlemeler bu sefer de maden yönetmeliği ile yeniden gündeme getirilmektedir.

Tam bir “Ali-Cengiz” oyunu. İktidar çıkarmak istediği yasaları, allayıp pullayıp yeniden piyasaya sürmekten geri durmuyor. Her çıkarmak istediği yasa ve yönetmelik için ülkenin geleceğini güvence altına alıyoruz diyerek yapmak istediği yasalar ve yönetmeliklerdeki saldırgan yüzünü gizlemeye çalışıyor.

1 Mart'ta yayınlanan Resmi Gazetede; Maden İşletme Yönetmeliği yasasında yapılan değişiklikle “elektrik ihtiyacını karşılamak” adı altında yapılan düzenleme ile Zeytin alanları bir kez daha yağmaya ve talana açılıyor.

Ülkemizde tarımsal alanlar her yıl giderek azalırken, böyle bir değişiklikle Zeytinlik alanlar Maden işletmecileri tarafından tümüyle yağmalanacak, tahrip edilecek, tarımsal alanlar ve özellikle zeytincilikle geçimini sağlayan üretici köylüler yıkıma uğrayacaktır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız felaketler, kuraklık, seller vb. doğal afetler sürerken, zeytinlik alanlarının talana açılması kabul edilemez.

Yapılan yönetmelik değişikliği yerli ve uluslararası maden tekellerine verilmiş açık bir çektir. Yönetmeliğin derhal iptal edilmesi, iktidar ve tekeller elini Zeytin sahalarından geri çekmelidir”

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