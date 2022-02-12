Abone Ol

Diyarbakır’da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

Diyarbakır'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5’i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyarbakır’da FETÖ operasyonunda 5 avukat gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P.’nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki alınan 5 avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı İlginizi Çekebilir FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afyonkarahisar Avukat Cumhuriyet Diyarbakır Emniyet FETÖ gözaltı Polis