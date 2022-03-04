Doğu’da kış geri döndü; bin 353 yerleşim yerine ulaşım yok

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Muş'a bağlı bin 353 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışma başlatırken, bazı ilçelerde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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Erzurum’da dün öğleden sonra çıkan fırtına, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, tipi şeklinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karları temizlemek için çalışması başlattı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 990 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Ardahan’da da dün akşam başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımı açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. İl genelinde 183 köy yolu kar nedeniyle kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi il Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çıldır-Aktaş ile Ardahan-Posof kara yolları da tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

POSOF’TA OKULLAR TATİL

Yoğun karın etkili olduğu Posof ilçesinde de belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ulgar, bu yıl metrekareye yaklaşık 2 metre kalınlığında kar düştüğünü, toprağın suya doğduğunu, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

KARS’IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Ardahan’a göç eden leylekler de kardan etkilendi. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi’nde yoğun kar yağışına rağmen yuvasını terk etmeyen leylek dikkat çekti. Kar yağışı ile birlikte dışarı çıkan çocuklar ise doyasıya eğlendi. Ağrı’da da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapanırken, Hamur ilçesine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi. Muş’ta ise 53 köy yolunun merkez ile bağlantısı kesilirken, Kars’ta yolu kapanan köy sayısı 11 oldu. Ayrıca Kars’ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. (DHA)

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