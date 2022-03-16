Doktoru darp eden uzman çavuş alkışlı protesto eşliğinde hastaneden ayrıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A., (32), hastanedeki işlemlerinin ardından sağlık çalışanlarının, sloganları ve alkışlı protesto ile taburcu edildi. Gözaltına alınan A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart tarihinde saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarımer’i darbetti. Genç hekimin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

‘SİNİRLENEREK İTEKLEDİ VE BOĞAZIMI SIKTI’

Darp raporu alan ve A.A.’dan şikayetçi olan Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde yaşanan olayı, “Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi’nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evraklarını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı” diye anlattı.

TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının, “Sen, şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları ve alkışlı protestosu ile karşılaştı. Kendisine gösterilen tepkiler arasında ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüpheli A.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)

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