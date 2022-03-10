Doktorun vurulduğu davada, 4 sanığa verilen cezayı savcı az buldu

Kayseri'de, nöroloji uzmanı doktor Erdal Kurt'u silahla ayağından vuran ve tutuklu yargılanan Mehmet Göçer'e verilen 6 yıl hapis ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan diğer 3 sanığa verilen 2 yıl 8 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına, duruşma savcısı ile Kurt'un avukatı itiraz etti. Savcı, sanıkların, müebbet hapse kadar cezalandırılması gerektiği görüşünde bulunurken, doktorun avukatı ise olayın tasarlama olduğunu belirterek cezanın artırılmasını istedi.

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Olay, geçen yıl 14 Haziranda saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi’nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada Mehmet Göçer ile karşılaştı. Doktor Kurt ile Göçer arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Göçer üzerindeki tabancayla Kurt’u ayağından yaralandı. Göçer, kaçmak isterken Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren doktor Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti.

Mehmet Göçer, tutuklanıp cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda olayı azmettirdikleri ileri sürülen İdris A., Sacide D. ve Seyfettin D. de tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs ve öldürmeye azmettirme suçlarından dava açıldı.

TAHLİYE KARARI

Kayseri 1inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Göçer’in eylemini ‘yaralama’ suçu kapsamında değerlendirerek bu suçtan 4 yıl, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 2 yıl hapis, 4 bin 800 TL cezaya çarptırdı.

Heyet, İdris A. ile Sacide D.’nin de ‘yaralamaya azmettirme’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Seyfettin D.’nin ise ‘yaralama’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, tüm sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Duruşma savcısı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Savcı, sanıklara verilen cezayı az bularak Mehmet Göçer ile Seyfettin D.nin ‘tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan müebbet hapis, İdris A. ile Sacide D.nin ‘azmettirme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Erdal Kurt’un avukatı Hacı Osman Yıldız ise olayda tasarlama olduğu gerekçesiyle karara itiraz edip, cezanın artırılması talebinde bulundu. DHA

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