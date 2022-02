Dolandırılan avukat: İşimi yapamaz duruma geldim

Her gün dolandırılan en az 3-4 kişinin kendisine ulaştığını belirten Avukat Kasırga, "Yeter artık. İşimi yapamaz duruma geldim" dedi.

Geçen yıl kasım ayında, Ersin Kasırga’nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çekerek, adı ve soyadı ile ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturan kişiler, piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yaptı. Telefon almak isteyenlere ‘avukat’ olduklarını söyleyip, güven kazanan şüpheliler, sahte kargo gönderim fişleri düzenleyip, verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Polis tarafından aranınca durumu fark eden Avukat Ersin Kasırga, adına açılmış profillerden dolandırıcılık yapıldığını görüp, suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin bu kez de Avukat Kasırga’nın kimlik bilgilerini kullanıp, internet üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Mağdurlardan biri de Karabağlar’da yaşayan çocuk bakıcısı O.K. oldu. 22 Ocak’ta bir arkadaşının sosyal medya hesabında borsa yatırımıyla ilgili bir paylaşım gören O.K., iddiaya göre, hesabının çalındığından habersiz olduğu arkadaşıyla WhatsApp hesabından yazışıp, kendisinin de yatırım yapmayı düşündüğünü belirterek bilgi istedi. Arkadaşıymış gibi O.K. ile yazışan dolandırıcılar, Forex uygulamasından para kazandıracaklarını, kazandıramamaları durumunda parasını iade edeceklerini söyleyip, hesap numaralarını verdi. İkna olan O.K., verilen hesap numarasına 5 bin TL yatırdı. 3 saat kadar sonra dolandırıcılar, düzenledikleri sahte belgeyle O.K.’ye 98 bin TL kazandığını ancak paradaki blokeyi kaldırmak için 19 bin 750 TL daha yatırması gerektiğini söyledi. O.K., istenen bu parayı da gönderdi. Ancak bir süre sonra 40 bin TL daha istenmesi üzerine O.K., şüphelenip, bu parayı yatırmak istemedi. Bunun üzerine Avukat Ersin Kasırganın kimliğini ve fotoğrafını kopyalayan şüpheliler, O.Kyi parayı yatırmaması durumunda hapis cezasıyla cezalandırılacağını söyledi. Durumdan şüphelenen O.K, Kasırga’nın bürosunu arayınca dolandırıldığını anladı. Avukat Kasırga ise dolandırıcıların bu defa yatırım yalanıyla dolandırdıklarını öğrendi.

BU KONUDA ÇOK RAHATSIZIM

Günde ortalama dolandırılan 3-4 kişinin kendini aradığını belirten Avukat Ersin Kasırga, “Dolandırıcılar, dolandırdıkları kişileri daha sonra avukat görünümüyle bir daha dolandırmak istiyorlar. Bunu da benim kimlik bilgilerimi kullanarak yapıyorlar. Çok sayıda arayan oldu. İşimin gücümün arasında bir de bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Yeter artık. İşimi yapamaz duruma geldim. Beni arayanlara dolandırıldıklarını söylüyorum. Hatta bana para göndereceklerini bile söyleyenler oluyor. Bu konuda çok rahatsızım. Tespit ettiğim kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya da devam edeceğim. Ancak insanların da dikkatli olması gerekiyor” dedi. (DHA)

