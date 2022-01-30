Domuz avında arkadaşını öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde domuz avına çıkan Murat Karaçayır (37), iddiaya göre, arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde, Karapürçek Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Akyazı ilcesi Küçücek Mahallesinde yaşayan Murat Karaçayır, arkadaşıyla birlikte Karapürçekte domuz avına çıktı.

İddiaya göre, bu sırada arkadaşının tüfeğin kazara ateş alan Murat Karaçayır, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Karaçayırın öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulundu. Karaçayırı kazayla vuran arkadaşı gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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