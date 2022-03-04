Dönercide ekmek ocağı patladı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde dönerci dükkanında tüpün bağlı olduğu ekmek ocağının patlaması sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Gaziantep’e sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Halfeti’nin Karaotlak Mahallesi Aydın Güven Gürkan Caddesi üzerinde döner satışı yapılan bir iş yerinde tüpün bağlı olduğu ekmek ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonucu içeride çalışan işçilerden Abdullah K. yaralandı.

Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunda yanıklar olduğu belirlenen işçi, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın ocak yakıldığı sırada biriken gazdan meydana geldiği belirtildi. Patlamanın kesin nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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